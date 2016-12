Deze chauffeur passeert in hartje New York 240 verkeerslichten, maar krijgt geen enkele keer rood

video Welke chauffeur wordt niet vrolijk van een groen verkeerslicht? Deze New Yorkse Uberchauffeur had wel erg veel geluk toen hij in de nacht van 6 december maar liefst 240 keer door een groen verkeerslicht wist te rijden, zonder een enkele rode pauze. Met deze bijzondere prestatie heeft hij mogelijk een wereldrecord gevestigd.

Noah Forman zegt dat hij door de 240 groene lichten reed zonder maar één keer te moeten stoppen. "Af en toe, wanneer ik voel dat ik geluk heb, probeer ik het wereldrecord door het groene verkeerslicht rijden te breken. Die nacht op 6 december voelde ik meteen dat het goed zat." De man filmde zijn bijzondere tripje en een vriend maakte er een bloedstollende compilatie van.



Deze poging was niet de eerste keer dat Forman probeerde om met zijn rijprestaties de geschiedenis in te gaan. De Uberchauffeur is er al twee jaar mee bezig. Noah heeft wel wat ervaring, al sinds 2005 is hij taxichauffeur in New York.



Noahs tripje begon om 3.27 uur 's nachts, nabij Marcus Garvey Park in Harlem. In 27 minuten reed hij zonder stoppen tot aan Prince St. "Ik ga naar waar de lichten me brengen. Van zodra ik te hard begin na te denken, loopt het mis." Toch is Forman nog niet tevreden. Hij wil zijn prestatie van 6 december verbeteren. "Niet nu meteen, maar binnen een jaar of twee wil ik 500 groene lichten na elkaar halen zonder een rode stop."



Gloria Chin, een woordvoerder van het New Yorkse Departement van Transport wilde zich niet uitspreken over de echtheid van de video.