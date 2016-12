Bevroren regen laat Canadezen schaatsen door de straten

Door: redactie

28/12/16 - 18u18

video Op tweede kerstdag kregen Canadezen in delen van Québec en Ontario af te rekenen met hevige regenval, die door het koude weer meteen aanvroor en zorgde voor een ijslaag van tien tot vijftien millimeter dik. Autorijden is niet aan te raden, maar voor de Canadezen is dit de uitgelezen gelegenheid om de schaatsen aan te binden.