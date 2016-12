Dronken chauffeur vergist zich van rijvak en vliegt van brug

(sam)

28/12/16 - 18u04 Bron: Daily Mail

video

Wanneer je met een paar glazen te veel op achter het stuur kruipt, kan een bekeuring het minste van je zorgen zijn. De chauffeur in deze video kan het alleszins niet meer navertellen, want hij kwam om bij een spectaculair ongeval in het Chinese Mudanjiang.



Op bewakingsbeelden is te zien hoe de wagen met hoge snelheid de balustrade van een brug ramt en zo'n vijf meter lager ondersteboven tot stilstand komt. De inzittenden waren op de lappen geweest tot in de vroege uurtjes.



De bestuurder overleefde de klap niet. Zijn vriendin liep levensbedreigende verwondingen op.