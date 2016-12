Botsing met de wagen? Doe vooral niet wat de persoon links in deze video doet

(sam)

28/12/16 - 12u02 Bron: Star Tribune

Wanneer je een ongeval hebt met je wagen, moet je eerst en vooral denken aan je veiligheid en die van je passagiers. Dat blijkt nog maar eens uit deze video van de wegpolitie van de Amerikaanse staat Minnesota.

Twee personen die met hun wagen zijn geslipt op een ijzige weg, stappen uit. De ene brengt zich in veiligheid achter een muurtje, maar de andere staat achter het voertuig.



Wanneer even later een andere auto een ongeluk heeft, schiet die plots op de stilstaande wagen af. De uitgestapte persoon moet lopen voor zijn leven en ontsnapt op een haar na aan een botsing met de gekatapulteerde wagen én de tweede auto.



Geen foto's nemen

Luitenant Tiffani Nielsen van de wegpolitie waarschuwt bestuurders om in dergelijke gevallen te weerstaan aan de verleiding om foto's te nemen, iets wat de meeste mensen willen doen. Ze raadt bestuurders in deze situatie aan te blijven zitten aan de passagierskant. Zo zijn ze toch beter beschermd tegen een botsing. Als de wagen nog rijdt, wordt hij best verplaatst.



"Ze hadden veel geluk", zegt Nielsen. "Je hebt geen bescherming eens je uit het voertuig bent. Mensen beseffen niet hoe gevaarlijk die snelwegen zijn. Auto's die 60 tot 70 mijl per uur rijden en grip verliezen, zullen blijven bewegen tot ze iets anders raken."



Fluohesje

In ons land moeten bestuurders een fluohesje dragen wanneer ze met autopech uitstappen op een snelweg of autoweg. Indien mogelijk gaan ze best achter de vangrail staan.