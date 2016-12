Zwalpende trucker is zo dronken dat hij uit cabine valt

(sam)

28/12/16 - 10u59 Bron: Inquisitr

video De politie van de Amerikaanse staat Minnesota waarschuwt met een onthutsende dashcamvideo voor de gevaren van dronken rijden. Op de beelden is te zien hoe een vrachtwagen zo fel over de weg zwalpt dat hij bijna crasht.

En dat is niet verwonderlijk, want bestuurder Jonathan Czech bleek stiepelzat. Op de video is te zien hoe hij gewoon uit zijn cabine tuimelde toen de agent vroeg uit te stappen. Het duurde enkele minuten eer hij weer op zijn benen kon staan. De man had enkele flessen wodka bij zich, waarvan eentje deels was opgedronken.

Jonathan Czech © rv.

Het incident vond plaats op 18 juli in Morrison County, nabij Little Falls. Czech had twee uur later een bloedalcoholgehalte van 0,28 procent, meer dan drie keer meer dan de wettelijke limiet van 0,08 procent. Hij werd veroordeeld voor dronken rijden in de derde graad.



Het was al de tweede keer dat hij daarvoor met het gerecht in aanraking kwam, waarvoor hij tot een jaar cel en boetes tot 3.000 dollar riskeerde. De man werd ook ontslagen bij transportbedrijf Crete Carrier Corporation.