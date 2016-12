Nigeriaans tienermeisje dat leefde in plastic teil overleden met kerst

Door: redactie

28/12/16

video Het Nigeriaanse meisje zonder ledematen dat haar hele leven in een plastic teil moest leven, is op kerstdag overleden. Ze werd 19 jaar.

Rahma Haruna stierf na een kort ziekbed. Ze zou volgens religieuze rites zijn begraven. Dat hebben internationale media gemeld. Het meisje werd een bekendheid toen haar jonge neef haar meedroeg in een teil terwijl hij ging bedelen in de Nigeriaanse stad Kano.



De jonge vrouw leefde dagelijks met chronische pijn. Toen ze zes maanden oud was, begonnen de eerste symptomen van haar traumatische ziekte. Haar moeder Fadi zei: "Ze kreeg koorts, vervolgens maagpijn en pijn in haar handen en benen. Als de pijn toesloeg, kon ze geen gebruik meer maken van haar ledematen."



Haar lichaam slaagde er niet in zich goed te ontwikkelen. De familie en de dokters tastten volledig in het duister over de mysterieuze verschijnselen van Rahma.



Zelf bleef ze echter positief en hoopvol. Ze dankte God in alles wat ze kon doen. Ook wilde ze een eigen bedrijf starten. Ze zei: "Een supermarkt, waar iedereen alles kan kopen. Dat is wat ik wil." Het meisje overleed echter op eerste kerstdag.