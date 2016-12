Nachtmerrie: wind blaast spaargeld uit handen van onfortuinlijke Chinees

Bewerkt door Eric Belsack

27/12/16 - 15u10 Bron: metro.co.uk

video Stel je voor: je gaat geld afhalen in de bank en eenmaal buiten worden je zuurverdiende centen uit je handen geblazen door een krachtige windstoot. Het overkwam een zekere meneer Gao uit de Chinese stad Dailian. Tot overmaat van ramp ging ook zijn hondje op de loop. Gelukkig voor Gao zijn er nog goede zielen in deze wereld.

's Mans nachtmerrie bij klaarlichte dag werd gefilmd door de bewakingscamera van de bank. "Ik was 25.000 yen (omgerekend 3.450 euro, red.) gaan afhalen. Centen die ik dit jaar opzij had kunnen zetten", doet Gao zijn verhaal. "Eenmaal buiten werd het geld uit m'n handen geblazen door de strakke wind".



Om de ellende compleet te maken, glipte Gao's hondje nog uit zijn armen en zette die een andere hond achterna. Ondertussen vlogen al zijn bankbiljetten wild in het rond.



Maar gelukkig zijn er nog goede zielen in de wereld die de man een handje hebben geholpen. Samen gingen ze op jacht naar de rondvliegende bankbriefjes. En met succes: Gao kreeg al zijn geld tot op de laatste yen terug. Een ook het hondje is herenigd met zijn baasje.