Zingende stripster steelt de show op kerstfeest voor gepensioneerden (en daar kan niet iedereen mee lachen)

Sven Van Malderen

27/12/16 - 13u26 Bron: Elcorreo.com

Een zingende stripster tijdens een kerstdiner voor gepensioneerden? Een gewaagd idee, maar de burgemeester van een Spaans dorpje zag er duidelijk géén graten in. Sommige gasten beleefden uiteraard de tijd van hun leven, anderen verlieten beschaamd de zaal.

Volgens burgervader Jose Manuel Jimenez had iedereen het echter uitstekend naar z'n zin. "Bijna elk jaar komen we met artiesten van dit genre op de proppen. Bovendien danste ze niet naakt, ze droeg een huidkleurige bodysuit." Op de beelden in het filmpje lijkt het echter toch alsof enkel haar intieme delen afgeschermd zijn.



De oppositie in Loyoza del Valle, een piepkleine gemeente met 700 inwoners, zag uiteraard haar kans schoon om kritiek te spuien. "Dit filmpje getuigt van slechte smaak en doet onze maag keren. Zulke seksistische vertoningen helpen niet om vrouwen de waardigheid te geven die ze verdienen. Het ergst van al is nog dat hier belastinggeld tegenaan gesmeten werd."



"Die burgemeester krijgt mijn stem"

Op andere nieuwssites klinken de reacties verdeeld. "Als ik daar woonde, zou die burgemeester mijn stem krijgen. Eindelijk iemand met zin voor humor", klinkt het. Maar ook: "Aan alle mannen die hier geen probleem mee hebben: zouden jullie het ook leuk vinden als een kerel met zijn gerief voor jullie neus stond te zwieren?"



En dan was er uiteraard nog de komische noot. "De gasten die rechtstonden, gingen gewoon thuis hun bril halen. De vrouwen klaagden enkel omdat er geen mannelijke stripper te zien was."