Nederlandse politie rukt uit voor "naakte persoon" langs A17, maar de zaak werd duidelijk wat opgeblazen

26/12/16 - 15u46 Bron: ANP

© Politieteam Roosendaal Facebook.

Groot alarm gisteren bij de Nederlandse politie in Noord-Brabant. De meldkamer kreeg meerdere meldingen binnen dat er een naakte persoon langs de kant van de A17 bij Klundert lag.

Ook in Amsterdam rukte de politie gisteren uit voor een opblaasbaar voorwerp, deze keer voor een opblaaskrokodil. "Meerdere eenheden gingen ter plaatsen en troffen inderdaad een krokodil aan. Gelukkig ging het hier om een opblaaskrokodil!", schrijft het korps Amsterdam Overtoomse Sluis op Facebook. Ook werd een foto van de bijzondere melding gepubliceerd. "Melder denkt een krokodil in het water te zien liggen", staat in de omschrijving. "Melder is wat onduidelijk. Geen verdere info."