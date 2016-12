Duitser zwaargewond na 'grap' met kettingzaag

Door: redactie

26/12/16 - 11u28 Bron: ANP

© thinkstock.

Het begon met een idee voor een grappig viraal filmpje, maar de grap eindigde bloedend in een ziekenhuis. Vier Duitsers wilden in de nacht van zondag op maandag filmen hoe ze hun vriend lieten schrikken. Toen hij sliep, startten ze naast hem een kettingzaag. De jongen schrok wakker en stak in een reflex zijn arm uit. Zijn linkerhand kwam in de zaag terecht en hij raakte zwaargewond.