Anders zo vredige monniken houden gewelddadige boksmatch

bewerkt door: redactie

25/12/16 - 20u02 Bron: rt.com, dailymail.co.uk

video Op internet is een filmpje opgedoken waarin boeddhistisch geklede jongeren het met blote handen tegen elkaar opnemen. Oudere monniken lachen en moedigen hen aan als het gevecht gewelddadiger wordt. De beelden zijn gemaakt in Udon Thanu, in het Noorden van Thailand.