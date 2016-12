"Hoogste kerstboom ter wereld" staat in Sri Lanka

Door: redactie

24/12/16 - 13u37 Bron: AFP

© afp.

Sri Lanka in Zuidoost-Azië heeft naar eigen zeggen de hoogste artificiële kerstboom ter wereld. De bouw van de constructie liep wel vertraging op, door protest van de lokale katholieke kerk.

De boom in de hoofdstad Colombo kwam er op initiatief van cricket-kampioen Arjuna Ranatunga. Vanochtend was het bouwwerk al ongeveer 57 meter hoog, wat twee meter hoger is dan de artificiële kerstboom die vorig jaar in de Chinese stad Guangzhou werd opgesteld. Vanavond zullen er maar liefst 600.000 lichtjes worden aangebracht. Naast de kerstboom staat ook nog een reuzekerstman van zes meter hoog.



"De bedoeling was om een boom te hebben van honderd meter hoog, maar door vertraging bij de bouw hebben we onze doelstelling moeten bijsturen", luidt het bij de initiatiefnemers. Het project kost 200.000 dollar en dat stuitte de lokale kerk tegen de borst. Die meende dat dat geld beter besteed kan worden aan liefdadigheidsprojecten in het straatarme land.



In Sri Lanka leven vooral boedhisten, het aantal katholieken wordt er op 1,2 miljoen geschat op een totaal van 21 miljoen inwoners.