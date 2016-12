Wat geef je iemand die alles al heeft? Gewoon, een gouden iPhone 7 met Donald Trump erop

Door: redactie

23/12/16 - 02u05 Bron: CNN

Een gouden iPhone 7 voor Donald Trump. © Goldgenie.

Waarschijnlijk zou de toekomstige Amerikaanse president hem zelf ook wel al willen hebben: een met goud beklede iPhone 7, waar zijn eigen gezicht ingegraveerd is. Diamanten aan de rand maken het helemaal af. Het hebbedingetje zou in ieder geval niet misstaan in Trumps 'gouden' penthouse in New York.