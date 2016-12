Door: redactie

22/12/16 - 22u02 Bron: Facebook

© Kos.

Zo snel kan iets dus viraal gaan: een vader heeft zijn zoon uit Loenhout huisarrest gegeven en verkoopt zijn kaart voor de kerst-TD dan maar via Facebook. In drie uur tijd was het banale oproepje al duizenden keren geliket. Maar anderzijds, het zal je pa maar wezen natuurlijk... Het telefoonnummer werd onzichtbaar gemaakt om grapjassen niet op ideeën te brengen.