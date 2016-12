Onhandige dief te kijk gezet nadat hij jassen probeert te stelen

Andreas De Prycker

23/12/16 - 03u00 Bron: eigen berichtgeving

video Kledingwinkel Profiel in de Leuvense Mechelsestraat kreeg eergisteren weer eens een dief over de vloer. Een erg klunzige ditmaal. De Duitssprekende dief probeerde een vijftal jassen in een kleine zak te proppen. Toen de jassen op de grond vielen, werd hij door Hannah Seghers van kledingwinkel Profiel betrapt. Zij zwierde zonder pardon het filmpje van de klunzige dief online.

Het is niet de eerste keer dat de winkel dieven over de vloer krijgt. De vorige keer, op het einde van november, pakte de Leuvense politie een Luiks koppel op nadat ze in minstens zeven kledingwinkels in Leuven kledij hadden gestolen. Bij Profiel werden voor meer dan 3.000 euro aan kleren gestolen, maar de eigenaars gaven de diefstal niet eens aan. "Omdat we uit ervaring weten dat het toch niets uithaalt", klonk het toen bij Mieke Desmet en Hannah Seghers van Profiel. Die kleren hebben ze nog steeds niet terug, aangezien ze nog steeds in beslag zijn genomen door het Leuvense parket, maar de kleren die de dief woensdag wilde meenemen, zijn gelukkig wel binnenshuis gebleven.

"Ik was aan het afrekenen met een klant op het ogenblik dat die man zijn zak begon in te laden. Hij begon met één jas, maar opeens wilde hij er nog eens vijf jassen extra bijproppen. Dat ging natuurlijk niet in zo'n kleine zak. Doordat die jassen op de grond vielen, maakte de man nog eens veel lawaai ook. Daardoor kon ik hem op heterdaad betrappen. Daarop vertelde hij me in het Duits dat hij maar 'aan het rondkijken' was. Uiteindelijk ben ik nog vriendelijk tegen die man gebleven", zo vertelt Hannah, die de laatste tijd nog meer op haar hoede is dan ervoor.

Paranoia "Je kan tegenwoordig je rug niet keren, of je hebt prijs. Op den duur word je er paranoia van. En dat is niet alleen bij mij zo. Wij hebben een Whatsappgroep met de handelaars van de Mechelsestraat. Als er inbraken zijn, wordt iedereen daarvan op de hoogte gebracht. Samen staan we toch wat sterker", meent Seghers, die door het filmpje op Facebook te plaatsen de dief graag te kijken wil zetten.

"Misschien komen we via die weg wel te weten om wie het gaat. Dat heeft toch al vaak gewerkt, dus waarom nu niet? En misschien zal de politie iets meer hun best doen als ze het filmpje van de man online zien staan. Het is ook onze manier om een maatschappelijk probleem aan te kaarten. Het is écht niet normaal hoeveel inbraken en diefstallen hier de laatste tijd zijn. Een tijdje geleden hebben dieven zelfs boodschappen van mijn mama meegenomen die toevallig in de winkel stonden. Dat is toch niet normaal meer?", vraagt Seghers zich af.