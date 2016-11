Indiaas ziekenhuis koopt en steelt baby's om door te verkopen en bewaart ze in koekjesverpakkingen

Door: redactie

27/11/16 - 00u42 Bron: BBC

© thinkstock.

In India is een ziekenhuis in opspraak gekomen nadat bleek dat het baby's van arme alleenstaande moeders stal om door te verkopen aan rijke kinderloze koppels in binnen- en buitenland. De baby's werden direct na de geboorte gescheiden van hun moeders, die soms werden wijsgemaakt dat hun kinderen tijdens de geboorte gestorven waren. Vrouwen die ongewenst zwanger waren en eigenlijk een abortus wilden, verkochten op hun beurt hun baby's 'bewust' aan het ziekenhuis. De afgestane baby's werden in kartonnen koekjesverpakkingen bewaard.

Toen de politie in het ziekenhuis van Baduria op zo'n vijftig kilometer van Calcutta in de staat West-Bengalen binnenviel, ontdekte ze bij het doorzoeken van het ziekenhuis twee baby's van drie dagen oud en eentje van zes dagen oud in kartonnen koekjesverpakkingen. Daarop werden dertien personeelsleden en de directeur van het ziekenhuis gearresteerd.



Alleenstaande moeders

Uit de verhoren blijkt dat er baby's gekocht werden van alleenstaande moeders die ongewenst zwanger waren en eigenlijk een abortus wilden. De precieze prijs van de kinderen hing af van het geslacht en de huidskleur van de baby's: jongetjes waren altijd duurder en werden voor zo'n vierduizend euro gekocht, moeders van meisjes kregen slechts een derde van die prijs. Hoe lichter de huidskleur van het kindje, hoe meer geld er voor het kind geboden werd, aangezien daar later bij het doorverkopen ook meer aan verdiend kon worden.



Schrijnende praktijken

Helaas stonden niet alle moeders hun baby's 'vrijwillig' af. Sommige baby's werden van arme moeders vlak naar de geboorte gestolen. De baby werd dan direct na de geboorte weggehaald en de moeder werd verteld dat het kind de geboorte niet overleefd had. Als de vrouwen bleven aandringen dat ze hun kind toch wilden zien, werd hen dat afgeraden. Wanneer dat niet hielp, werden ze omgekocht zodat ze hun mond zouden houden over de schrijnende praktijken.



De politie vermoedt dat al meer dan dertig kinderen over een periode van twee jaar op die manier zijn verkocht aan families in binnen- en buitenland: onder andere in de hoofdstad Dehli en in de stad Chennai zouden zich kinderen bevinden, net als in het Verenigd Koninkrijk.



Op dit moment probeert de politie de kinderen en hun ouders op te sporen.