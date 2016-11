Moeder verloor haar zoon na fietsongeval, nu ontmoet ze de man die zijn gezicht kreeg

Door:

video David Rodebaugh stierf veel te vroeg op 26-jarige leeftijd nadat hij bij een fietsongeval een zwaar hoofdtrauma had opgelopen. Davids moeder Nancy nam de hartverscheurende beslissing om de beademing stop te zetten en gaf daarna toestemming om zijn organen ter beschikking te stellen van wie die dringend nodig had, ook zijn gezicht. En deze week ontmoette ze de man die het gezicht van haar zoon had gekregen, een zwaar verbrande brandweerman.

David en Nancy © screenshot. Nancy Millar was bloednerveus toen ze op het punt stond Pat Hardison te ontmoeten, de brandweerman die het gezicht van haar zoon had gekregen. "Ik ga proberen om mij niet te laten gaan", zei ze. "Ik ben benieuwd of het litteken op Davids voorhoofd nog zichtbaar is, een overblijfsel van de mazelen." Lees ook Nieuw hart en nieuwe longen gaven Martine (41) een tweede leven

Zwaar verbrand Pat Hardison (42), een voormalig brandweerman uit de Amerikaanse staat Mississippi, verloor in 2001 zijn gezicht toen hij zwaar verbrand raakte in een huisbrand. Pat verloor zijn neus, lippen, oogleden en oren, maar kreeg een nieuwe kans dankzij Nancy Millar. De moeder schonk het gezicht van haar zoon aan Pat. Links: Pat voor het ongeval Midden: Pat na het ongeval Rechts: Pat na de transplantatie © NYU Langone Medical Center.

"Het is jouw gezicht" Afgelopen week was het eindelijk zover: Nancy zag het gezicht van haar zoon voor het eerst terug. Nieuwszender ABC was erbij toen de twee elkaar omhelsden. "Toen ze me vertelden dat je een brandweerman was, wist ik dat je de kracht had om dit te doen", vertelde Nancy aan Pat. Ze bestudeerde het gezicht en merkte ook het litteken op zijn voorhoofd op. "Ik ben even fier op jou als op mijn eigen zoon", zei Nancy. "Het is niet Davids gezicht, het is jouw gezicht." Nancy kust Pat op het voorhoofd, net zoals ze vaak bij haar zoon deed. © screenshot.