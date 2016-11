Dimitri Meus

26/11/16 - 18u57

© Mine Dalemans.

Diepenbeek

Je bent jarig en plots vind je twee ton beton in je voortuin: het overkwam zaterdag Diepenbekenaar Marc Timmermans. De aannemer vierde vandaag zijn 50ste verjaardag en omdat te vieren plaatsten enkele vrienden geen traditionele voordeur maar een enorme '50' in zijn voortuin. Het feestvarken kon er dan ook nog mee lachen. "Het zal wat moeilijker te stockeren worden achteraf dan een ander cadeau, maar het is een hele mooie geste", lacht hij.