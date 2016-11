Gulle gevers bezorgen meisje met terminale kanker droomhuwelijk

(sam)

26/11/16 - 15u30 Bron: Bristol Post

video Toen de 17-jarige Amber Sneilham uit het Engelse Bristol te horen kreeg dat ze terminale kanker had, stond trouwen met haar grote liefde op de eerste plaats van haar bucketlist. Dankzij een crowdfundingcampagne heeft ze toch nog de mooiste dag van haar jonge leven kunnen beleven.

Amber was al jaren bevriend met Callum Firks. Ze ontmoetten elkaar op school en begonnen ongeveer een jaar geleden een relatie. "Ze zijn een geweldig koppel", zei Callums moeder Vicky Bishop (38) voor het huwelijk. "Ze zijn onafscheidelijk."



Amber kreeg op haar dertiende een loodzware diagnose: botkanker. Ze onderging verscheidene behandelingen, waaronder nog een grote operatie en een chemobehandeling van een half jaar die afliep in juli. Vorige maand kreeg ze echter te horen dat de kanker was uitgezaaid naar haar hersenen. Het is niet duidelijk hoe lang ze nog te leven heeft, maar volgens haar familie is het een kwestie van maanden.

Trots Toen de diagnose bekend werd, vroeg Callum zijn vriendin ten huwelijk. Het was iets waarover ze al hadden gepraat, zegt zijn moeder aan Britse media. "Hij zei dat hij wou trouwen, hoewel het financieel niet vanzelfsprekend was." Beide families en vrienden van de tieners schoten echter ter hulp en organiseerden in enkele weken tijd een groots huwelijk. Onder meer via een crowdfundingcampagne zamelden ze meer dan 6.000 pond (7.070 euro) in, waardoor het jonge koppeltje kon trouwen met alles erop en eraan. Het doel van de inzamelactie was 1.000 pond.



"Gezien de omstandigheden is het triest, echt triest", zegt Bishop nog. "Amber heeft heel wat moeten doorstaan, het arme meisje. Maar Callum heeft haar bijgestaan en bleef aan haar zijde. Ik ben echt trots op hem. Ik ben een alleenstaande ouder en ik bracht hem groot op mijn eentje."