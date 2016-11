Dakloze man leeft luxeleventje onder snelweg: "Dit is mijn jacuzzi"

Jesse van Beljouw

26/11/16 - 15u08 Bron: Los Angeles Times

video Ceola Waddell Jr. is al jaren dakloos, maar lijkt het desondanks bijzonder goed voor elkaar te hebben in de straten van Los Angeles. Onder de snelweg creëerde hij zijn eigen plekje met een indrukwekkende verzameling spullen. De video op Facebook waarin Waddell Jr. trots zijn stulpje laat zien is inmiddels al ruim 1,4 miljoen keer bekeken.