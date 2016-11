Russische toeriste beseft nu pas waar ze aan ontsnapt is: zie jij het gevaar op deze foto?

Sven Van Malderen

25/11/16 - 20u36 Bron: Daily Mail

Niets aan de hand, lijkt het. En toch bevond een Russische toeriste zich in een potentieel gevaarlijke situatie. Pas toen Julia Sundukova de foto thuis nader bestuurde, merkte ze de nijlkrokodil op die zich in het struikgewas verscholen had.