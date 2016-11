Restaurant dat enkel chips serveert geopend in Londen

Eveline Meijer

25/11/16 - 07u59 Bron: The Telegraph

Chips zijn een vrij gebruikelijke snack tijdens een avondje op de sofa met een film of tijdens een feestje, maar je zou ze wellicht niet direct verwachten als hoofdgerecht in een restaurant. De oprichters van Hipchips in Londen denken daar echter anders over, schrijft The Telegraph.

Het restaurant is deze week geopend en biedt een selectie aan chips, waaronder Highland Burgundy, Red Emmalie, Salad Blue en Shetland Black. "Iedereen houdt van chips, maar wat je in de winkels krijgt zijn vrij gewone varianten. Wij gebruiken de beste ingrediënten om een product van hoge kwaliteit te maken", vertelt Scott Davies, chef bij Hipchips. "We wilden mensen iets anders geven. Ik denk niet dat iemand anders iets als dit doet in Engeland, of zelfs in de gehele wereld".