Brit onthoofd door blokkeren cruise control

Eveline Meijer

24/11/16 - 21u52 Bron: AD.nl

De Britse Kaushal Gandhi is begin dit jaar overleden bij een auto-ongeluk, omdat hij zijn auto niet meer uit de cruise control kreeg. Hij reed 191 kilometer per uur. Voor hij stierf belde hij nog naar het noodnummer 999 in de hoop hulp te krijgen, schrijft de Daily Mirror.

De 32-jarige Gandhi uit het Britse Harrow probeerde de cruise control van zijn Skoda Octavia uit te zetten toen de auto te hard ging rijden, maar dit lukte niet. In de acht minuten voor de crash vertelde hij aan de telefoniste dat het systeem vast was komen te zitten en dat hij niet kon voorkomen dat de auto steeds harder ging rijden. De telefoniste vroeg vervolgens of hij de auto langzamer kon laten gaan door hem in een andere stand te zetten (hij reed in een automaat), maar ook dit lukte niet. Zelfs de aan-/uitknop van de auto indrukken had geen effect.



,,Ik denk dat dit gebeurde toen ik de modus van de auto wilde veranderen, omdat die in sportmodus stond. Ik drukte een knop in om in de normale modus te komen en sinds dat moment laat de auto me niets meer doen'', vertelde Gandhi vlak voor zijn overlijden aan de telefoniste. De handrem had Gandhi nog niet geprobeerd, omdat hij niet zeker wist wat er met de snelheid waarmee de auto reed zou gebeuren. Hij wilde het wel proberen, omdat er geen verkeer op de weg was, maar voor dat lukte werd de verbinding tijdelijk verbroken. Het is niet duidelijk of Gandhi inderdaad de handrem heeft gebruikt.