Koelbloedige agent waagt zijn leven en ramt spookrijder van snelweg

(sam)

23/11/16 - 17u14 Bron: St George News

video Uit Utah komen onthutsende dashcambeelden van een politiewagen die een spookrijder tegenhoudt. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in Davis County.

De politie kreeg rond 2 uur een oproep over de spookrijder, waarna een agent het verkeer kon waarschuwen voor de gevaarlijke situatie. Getuigen zagen de spookrijder, die dronken bleek, de afsluiting raken in het midden van de snelweg.



Stoppen deed hij echter niet, waarna een agent van de snelwegpolitie hem tegemoet reed. De agent vertraagde op de viervaksbaan en stuurde op het laatste moment in de richting van de spookrijder. Hij voerde zo een zogenaamd PIT-manoeuvre uit, een interventiemethode waarbij een voertuig wordt aangetikt. De patrouillewagen raakte de achterkant van de andere wagen licht aan de bestuurderskant, waardoor hij een tolbeweging maakte en tot stilstand kwam. De wagen van de agent strandde tegen de middenberm.



De autoriteiten melden dat bij het incident geen gewonden vielen. De spookrijder werd gearresteerd op verdenking van dronken rijden.