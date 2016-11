"Pure incest": YouTube-ster onder vuur omdat ze haar zonen open en bloot de borst geeft

Sven Van Malderen

23/11/16 - 13u14 Bron: Daily Mail

Tasha Maile is een heuse ster op YouTube, een van haar filmpjes is zelfs al meer dan zestig miljoen keer bekeken. Naar de reden voor dat succes is het niet ver zoeken: maar al te graag toont de Amerikaanse uit San Diego hoe ze haar twee zonen (soms tegelijk) de borst geeft. Dat ze een kostbaar privémoment zo openlijk te grabbel gooit, schiet bij sommigen echter in het verkeerde keelgat. "Zij maakt er pure incest van", klinkt het zelfs.

Open en bloot toont Tasha op haar YouTube-kanaal hoe ze Josiah (3) en Soul (2) voedt. In een van de video's stopt ze bijvoorbeeld met haar fitnessoefening om zich op haar moederlijke taak toe te leggen. "Soms is het vervelend dat je iets moet onderbreken, maar wij mama's doen wat we moeten doen", klinkt het. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, ik ben blij dat ik dit met jullie kan delen."



Sommigen vinden dat haar zonen te oud geworden zijn om nog borstvoeding te krijgen, maar de meeste kritiek richt zich toch op het 'showelement' dat telkens aanwezig is. Die miljoenen kijkers zullen toch niet allemáál enkel geïnteresseerd zijn in handige tips rond borstvoeding? "Wat andere mensen ervan vinden, is hun zaak. Ik heb medelijden met hen", verweert Tasha zich. © Kos.

"Ik vind die beelden heel verontrustend", laat een vrouw weten. "Zij wil kijkers doen geloven dat ze een natuurlijke band heeft met haar kinderen, maar niets is minder waar. Door haar exhibitionistisch kantje komt het op mij over als pure incest. En dat terwijl borstvoeding zo mooi kan zijn."



Ook een zekere Elisha Himli laat haar ongenoegen blijken. "Geef de borst zoveel je wil. Zelfs naast mij op restaurant, geen enkel probleem. Maar zet geen foto's op sociale media. Sorry, dat gaat te ver."

"Ik heb mijn kinderen ook borstvoeding gegeven, maar ik voelde niet de noodzaak om dat aan de rest van de wereld te tonen. Haar kinderen zijn hiervoor ook te oud geworden. In mijn ogen verdient ze alle kritiek die ze nu te verduren krijgt."



"Wat is de bedoeling van zoiets in de openbaarheid te gooien?", vraagt Dezi Donovan zich dan weer af. "Borstvoeding blijft toch iets persoonlijks." Tandem feeding- not always the most comfortable but how fucking awesome is it to be able to nurture both children in this way <3 I love it #breastfeeding