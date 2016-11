Ongelofelijk wereldrecord: man gooit basketbal van 180 meter hoge dam door ring

Koen Van De Sype

23/11/16 - 10u30 Bron: guinnessworldrecords.com

Een Australiër is erin geslaagd om een wereldrecord te vestigen door een basketbal vanop nooit geziene hoogte door een ring te gooien. Derek Herron stond bovenop een 180,968 meter hoge dam toen hij zijn krachttoer uitvoerde. En dat deed niemand hem voor.

Derek Herron. © YouTube/How Ridiculous.

Derek en zijn vrienden Brett Stanford en Scott Gaunson van het YouTube-kanaal 'How Ridiculous' reisden naar de Mouvoisin Dam in Valais, Zwitserland voor de recordpoging. De kerels maken er hun missie van om avontuurlijke en sportieve stunts uit te voeren, terwijl ze daarmee tegelijk het goede doel steunen, in de eerste plaats kinderen in armoede.



Het record van grootste hoogte waarop je een basketbal door een ring gooit, stond al eerder op hun naam. In 2011 haalden ze de titel binnen vanop een hoogte van 66,89 meter en die stelden ze zelf meteen twee keer scherper. Tot de Amerikaanse YouTubers van 'Dude Perfect' hem begin dit jaar overnamen vanop maar liefst 162,458 meter. Maar de jongens van 'How Ridiculous' wilden het record terug.