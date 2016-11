Poes zit negen dagen lang bovenop elektriciteitspaal

Door: redactie

23/11/16 - 10u52 Bron: Fresno Bee

© ap.

Werkmannen van een elektriciteitsbedrijf zijn erin geslaagd de kat Fat Boy van de 15 meter hoge elektriciteitspaal te halen waar de kattin al negen dagen op zat. Zonder eten of drinken, in weer en wind. Om Fat Boy naar beneden te halen, moesten de werkmannen 250 huizen in het Californische Fresno enkele uren zonder stroom zetten. Volgens het 14-jarige baasje van de poes, Andrew Perez, was Fat Boy op de paal geklommen nadat ze was opgeschrikt door een hond.