Man verlaat casino om bank te beroven en speelt daarna verder

Door: Redactie

23/11/16 - 05u08

© afp.

Voor een 52-jarige man uit de Verenigde Staten is zijn gokverslaving zo uit de hand gelopen, dat hij zich genoodzaakt zag een bank te beroven. Let wel: hij verliet tijdelijk zijn plek aan de blackjack tafel, om er korte tijd later met een onbekend geldbedrag weer terug te keren.