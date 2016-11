Twitterbaas kan (even) niet op Twitter

Door: redactie

23/11/16 - 03u48 Bron: The Verge, Twitter

© twitter: @jack.

Twitteroprichter Jack Dorsey keek deze nacht waarschijnlijk even verbaasd op, toen hij zijn eigen account niet in kon. Bij het inloggen kreeg hij de melding dat zijn Twitteraccount was verwijderd. Een kwartiertje later lukte het hem wel weer om online te komen.