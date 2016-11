Plastisch chirurg gebruikt zijn vrouw als proefkonijn: "Grotere borsten of rondere billen, ik maak van haar de perfectie"

Sven Van Malderen

22/11/16 - 18u22 Bron: Daily Mail

© Anna Craft.

Een proefkonijn, zo mag de 43-jarige Anna Craft gerust genoemd worden. Als haar echtgenoot Philip -een plastisch chirurg met een eigen praktijk in Miami- zin heeft om haar borsten te vergroten, staat ze meteen voor hem klaar. Rondere billen, een strakkere buik of hier en daar wat vet wegzuigen? Laat maar komen! "Ik heb nu het perfecte lichaam, met dank aan het chirurgische precisiewerk van mijn man", klinkt het triomfantelijk.

© Anna Craft. 21 jaar geleden zijn de tortelduifjes in het huwelijksbootje gestapt. Anna heeft intussen al een borstvergroting, een liposuctie, verschillende ingrepen aan het achterwerk en de buik, figuurcorrecties en botoxinjecties achter de rug. Daarnaast liet ze ook haar lippen en wangen opvullen met fillers.



In eerste instantie wilde Anna nochtans niets weten van zo'n cosmetische opsmuk. Ze veranderde echter van gedacht nadat ze haar zonen ter wereld gebracht had. "Na de geboorte van Aston (13) voelde ik me niet meer lekker in mijn vel. Ik hielp Phillip op zijn werk en dus zag ik al die prachtige vrouwen binnenkomen. Zelfs als ze ouder waren dan zestig jaar hadden ze nog een spetterend lijf. Dat is het kantelpunt geweest. Ik wist bovendien dat Phillip me maar al te graag onder handen zou nemen." © Anna Craft.

Nadat Anna ook bevallen was van Phillip Junior (11) ging ze met plezier onder het mes. De eerste ingreep werd meteen een borstvergroting. "Tijdens haar zwangerschappen was Anna 30 à 40 procent van haar borstvolume kwijtgespeeld, maar ik heb haar een nieuw setje cadeau gedaan", slaat de man zich op de borst.



En Anna had de smaak nu definitief te pakken. "Phillip geeft zijn sportwagens en meubels graag een nieuwe look, nu mag hij mij ook finetunen. Eindelijk heb ik nu een deftige sixpack. En botox en fillers zijn gewoon een noodzaak als je als vrouw boven de 25 jaar mooi wil blijven. Ik ben nu de perfecte samenvatting van wat mijn man allemaal kan en daar ben ik trots op." © Kos.