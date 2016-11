Fransman ontdekt 100 kilo goud in geërfd huis: goed voor 3,5 miljoen euro

Redactie

22/11/16 - 16u18

Een man die een huis erfde in Évreux, Normandië, heeft daar 100 kilo goud gevonden. De waarde van de vondst ligt rond de 3,5 miljoen euro, zo meldt persbureau AFP.

"Er lagen 5.000 gouden muntstukken, twee staven van 12 kilo en 37 van 1 kilo", vertelt veilingmeester Nicolas Fierfort aan de Franse krant La Dépêche. Het goud was erg goed verstopt en werd pas eind vorige maand ontdekt toen het huis door de nabestaande werd leeggehaald. Fierfort: "Het lag onder meubels, onder stapels linnengoed en in de badkamer." Daarnaast was er ook goud verstopt in een whiskyfles en in een conservenblik onder een meubel.



Geveild

Het goud blijkt legaal te zijn gekocht in de jaren 50 en 60, aangezien er echtheidscertificaten bij zijn gevonden. De buit is naar een veilinghuis in Évreux gebracht, waar het inmiddels verkocht is aan zowel Franse als internationale kopers. Naast de erfgenaam is ook de Franse belastingdienst waarschijnlijk erg blij met de vondst: die heeft namelijk recht op 45 procent van het geld vanwege successierechten.