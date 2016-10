'F--K You Money' of welk bedrag ik nodig heb om mijn job vaarwel te zeggen?

© Wolf of Wall Street.

De Amerikanen hebben er een zeer gesofisticeerd woord voor: fuck you money. Het komt neer op de hoeveelheid geld die je de vrijheid geeft om die eerste twee, niet zo beleefde, woorden uit te spreken tegen je baas. Met andere woorden: om te kunnen rentenieren.

We zien de evolutie naar een nieuwe houding ten opzichte van onze job niet alleen in de VS. Ook bij ons is het klassieke 'geleidelijk aan opklimmen op de sociale ladder' om zo een comfortabel leven te leiden ergens in de middenklasse niet altijd de grote droom meer. Een leuk huis met leuke kinderen die een leuke studie aanvatten en dat allemaal doodleuk kunnen betalen, dat moet vandaag soms baan ruimen voor andere dromen. Bijvoorbeeld die om je bureau om te kieperen, je middelvinger op te steken naar je baas en ter plekke je ontslag aan te bieden, zoals Time het plastisch omschrijft. Dat alles weliswaar zonder al te veel te moeten inboeten op de levensstandaard die je gewend bent. Iets in de trant van acteur John Goodman in The Gambler uit 2014 (zie hieronder). LEES VERDER ONDER DE VIDEO



Fuck you money geeft je dus vrijheid. De Amerikaanse tv-presentator Johnny Carons vatte het zo samen: "Het betekent dat ik niet moet doen wat ik niet wil doen". Allemaal goed en wel, maar hoeveel heb ik nu nodig om van die ultieme vrijheid te kunnen genieten?



De simpelste berekening is natuurlijk om het aantal jaren dat je nog denkt te zullen leven te vermenigvuldigen met het bedrag dat je jaarlijks denkt nodig te hebben om te leven. Trap je het af op je veertigste en ben je van plan 90 te worden en heb je daar jaarlijks 60.000 euro voor nodig, dan kom je uit op de mooie som van 3 miljoen euro.



Inflatie

Maar je moet ook rekening houden met de inflatie, die je koopkracht vermindert na verloop van jaren. En, anderzijds, met de investering van je appeltje voor de dorst die op 50 jaar (in het voorbeeld) wel wat kan opbrengen. In dit geval zou je zo heel waarschijnlijk ook met een bedrag van 2,1 miljoen toekomen tot aan je 90ste verjaardag. Nog veel, maar toch al een pak minder dan die drie miljoen. 60.000 euro per jaar komt overigens overeen met een eerder luxueus leventje, wat niet per se gewenst is. Wie met een voor velen realistischer bedrag van 25.000 euro zou toekomen (2.083 euro per maand), behoeft een spaarsom van zo'n 850.000 euro. Heb je een eigen woning ter waarde van pakweg 200.000 euro en kan je huur betalen van die 2.083 euro per maand, dan zit aan 650.000 euro. Dit alles voor wie nog 50 jaar wenst te rentenieren. Hoe korter die periode, hoe lager ook de benodigde spaarpot. Doe er tien jaar af en je hebt ook 100.000 euro minder nodig.



Time maakte een eenvoudige rekenmachine die dit soort preciezere berekeningen mogelijk maakt door de verwachte jaarlijkse intrest na inflatie mee te tellen. Je kan hier klikken en in het artikel van Time naar beneden scrollen om je eigen berekening te maken. Volgens Time is de aangegeven 2,5 procent intrest een erg conservatieve schatting, dus een waarvoor niet al te veel (aandelen)risico's vereist zijn. Een 'jaarloon' van 20.000 euro over veertig jaar met een intrest van 2,5 procent? Daar moet je volgens de Time-calculator zo'n 600.000 euro voor sparen.