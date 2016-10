Snelheidsduivel ramt opzettelijk zwaantje van moto

(sam)

17/10/16 - 14u52 Bron: Brisbane Times

video In Australië heeft een agent van de gemotoriseerde politie gisterochtend een onthutsend geval van verkeersagressie gefilmd. Toen hij een bestuurder die veel te snel reed aan de kant wou zetten, reed die hem koudweg aan.

Het incident gebeurde nabij Ipswich in deelstaat Queensland. Sergeant Robert Rea hield de Ford Falcon tegen, maar de wagen stoof plots achteruit waardoor de agent moest uitwijken. Het zwaantje reed vervolgens voor de auto, waarna de bestuurder plankgas gaf en Rea van zijn moto ramde.



De agent moest naar het ziekenhuis voor lichte verwondingen aan zijn hand en been. De politie gaf de video vrij om de dader op te sporen. Hij zou snelheden hebben gehaald tot 170 kilometer per uur.