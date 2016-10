Karma! Gehaaste BMW-chauffeur rijdt zich hopeloos vast

Sven Van Malderen

17/10/16 - 11u40 Bron: Newyorkupstate.com

Haast en spoed, zelden goed: vraag het maar aan deze gehaaste BMW-chauffeur in Albany (New York). Toen hij nog snel een schoolbus wilde passeren, reed hij zich hopeloos klem op de betonnen afscheiding. De dashcam van de achterligger legde het bizarre ongeval onverbiddelijk vast.



De jongeman zat voordien al te toeteren, het verkeer ging in zijn ogen dus te traag vooruit. Hij dacht langs de rechterkant nog een gaatje te zien, maar dat drieste manoeuvre ging helemaal fout. "Ik dacht dat er nog een rijvak was", riep de bestuurder gefrustreerd uit.



Uit de commentaren blijkt dat er vroeger ook slechts één wagen tegelijk kon passeren, maar dat de baan recent smaller gemaakt werd. Uit voorzorg werden drie kinderen uit de bus naar het ziekenhuis gebracht, maar er vielen geen gewonden. De chauffeur kreeg er nog een boete bovenop wegens ongepast rijgedrag.