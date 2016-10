Eindelijk: je huwelijksnacht. En dan gebeurt dit

Bewerkt door Eric Belsack

17/10/16 - 08u03 Bron: mirror.co.uk

video Die huwelijksnacht: je hebt er wellicht lang naar uitgekeken. De laatste gasten hebben het trouwfeest verlaten en dan kan dat andere feest beginnen. Zoals dit Chinese koppeltje, bijvoorbeeld. Maar dan komen hun vrienden hun slaapkamer binnengestormd om de pret te bederven...

Net op het moment dat het pasgetrouwde stel hun huwelijk consummeren, komen de vlegels luid roepend de pret bederven. Ze trekken het laken weg waaronder het paar in al zijn naaktheid aan de gang is.



De bruid schreeuwt het uit en probeert het blote achterwerk van haar echtgenoot met haar hand te bedekken. Vergeefse moeite, zo blijkt. De uitgelaten makkers klappen met de blote hand op de billen van de bruidegom, wat aanleiding geeft tot grote hysterie.



Wanneer de vrienden het uiteindelijk welletjes vinden, dekken ze het koppeltje weer toe. Hoe gênant ook: het kersverse echtpaar lijkt nog te kunnen lachen met de grap. Het is eens wat anders dan je huis helemaal in toiletpapier terugvinden na het huwelijksfeest.