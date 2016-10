Man moet penis laten amputeren na seks met een flesje

Door: redactie

17/10/16

© thinkstock.

Een man heeft zijn zin in seks met een wel heel zware prijs moeten bekopen. Bij gebrek aan vrouw of vriendin, besloot een man uit Honduras zijn lusten maar te botvieren op een plastic flesje.

Helaas voor hem raakte zijn penis klem in het flesje. De vijftigjarige man was te beschaamd om hulp te vragen en ging pas vier dagen later naar het ziekenhuis, toen zijn penis al zwart begon te zien en aan het afsterven was.



Afzetten

De chirurg kon niets anders meer doen dan de penis afzetten, waardoor de man nooit meer seks kan hebben. De urinebuis van de man kon wel behouden worden, zodat hij tenminste nog wel kan plassen.



Bloeddoorstroming

De arts waarschuwde mannen dat wanneer ze hun geslacht in een flesje steken, dat kan zorgen voor een vernauwing in de bloedvaten, waardoor de bloeddoorstroming niet meer goed verloopt en het orgaan binnen de vier uur kan afsterven.