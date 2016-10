'Mannelijke Barbie' wint prijs voor zijn plastische chirurgie: "Ik heb de durf om te bereiken wat ik wil"

Tom Tates

16/10/16 - 18u06

Rodrigo Alves (32) heeft in Los Angeles een prijs gewonnen in de categorie 'meest inspirerende plastische chirurgie-klant ooit'. De Braziliaan heeft al tientallen cosmetische ingrepen ondergaan om zoveel mogelijk op Barbies vriend Ken te lijken. Volgens de jury van de Aesthetics Academy Awards is het Alves via schoonheidsoperaties gelukt zijn psychische problemen te overwinnen.

Aan de wedstrijd deden tientallen verbouwde dames en heren mee, maar Rodrigo Alves kreeg toch het felbegeerde goud in zijn handen. "Ik vind het een enorme eer dat ik deze prijs heb mogen ontvangen", aldus 'Ken'. "Ik heb de durf en wilskracht om het ideaalbeeld te bereiken wat ik wil."



Liposucties, haartransplantatie, fillers, implantaten en grote hoeveelheden botox: de in Londen wonende Rodrigo gaf al meer dan 383.000 euro uit aan in totaal 42 cosmetische operaties. Zijn strijd om het perfecte lichaam kent geen grenzen. De laatste twaalf maanden alleen al onderging de mannelijke Barbie twintig ingrepen over heel de wereld.



Maar lang niet altijd gaat dat goed. In februari liet hij zich door een niet erkende plastisch chirurg een nieuwe neus aanmeten. Maar die schoonheidsoperatie eindigde in een nachtmerrie. Stukjes kraakbeen werden afgestoten en vleesetende bacteriën 'aten' een gapend gat in een neusvleugel. Een hulpvaardige Duitse arts herstelde onlangs de medische blunder.



Verslaving

Het is niet de eerste keer dat Rodrigo in de problemen komt door zijn operaties. Drie jaar geleden liep een ingreep met siliconen mis. De chemische stof begon te lekken en zijn armen zwollen zo hard op dat hij zichzelf niet meer kon wassen. Toch ziet de man zijn verslaving niet als een probleem.



Alves ging in 2004 voor het eerst onder het mes omdat hij niet tevreden was met zijn lichaam. Zijn obsessie met Ken liep al snel uit de hand. Vorig jaar kreeg de man te horen dat hij aan morfodysforie (een verstoord beeld van zijn eigen lijf; nvdr). Hij ondergaat een behandeling voor zijn aandoening, maar die lijkt momenteel nog niet veel uit te halen.