Deze chauffeur heeft duidelijke boodschap voor middenstrookrijders

Door: redactie

16/10/16 - 16u34 Bron: PolCon

© Kos.

Ook de buik vol van middenstrookrijders? Deze chauffeur maakt de boodschap wel heel duidelijk via een papiertje aan de linkerzijde van zijn wagen. "Als je dit kan lezen, dan word je langs rechts ingehaald! Hoog tijd dus om op te schuiven", staat er te lezen. De foto belandde gisteren op de Facebookpagina PolCon, waar gebruikers politiecontroles met elkaar delen.

Ook al is het in de praktijk bijna altijd verboden om rechts in te halen, het bericht raakte wel een gevoelige snaar. "Ik erger mij daar ook dood aan", reageert iemand. "Ik ben regelmatig pokkevroeg of hartstikke laat op de baan en ga meestal op het uiterst rechtse vak sneller vooruit dan de luie egoïstische middenvakrijders. Maar alles staat of valt met controle en net daar stokt het. Dat men bij de politie daar eens een punt van maakt."



Of nog: "Het is veiliger van 120 à 130 km/u in het midden te rijden dan te zigzaggen van rechts naar links en omgekeerd met al dat vrachtverkeer. In principe steekt niemand je voorbij omdat je al de toegelaten maximum snelheid rijdt."