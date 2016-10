Deze man gelooft dat volwassen worden geen verplichting is

Koen Van De Sype

16/10/16 - 08u51 Bron: The Sun

Hij draagt al 14 jaar luiers en kan niet slapen zonder zijn fopspeen. John Michael-Williams (30) - Tod voor de vrienden - gelooft dat opgroeien niet verplicht is en kiest ervoor om een baby te blijven. Dat weerhield er hem wel niet van om een online winkel te openen met supersize babyspullen, die hem en andere mensen zoals hij toelaten om hun droom werkelijkheid te laten worden.

De liefhebbers hebben zich verenigd in de vereniging ABDL ofte Adult Baby Diaper Lovers. Ze houden vol dat het niets seksueels heeft en dat alles gewoon draait rond gekoesterd worden.



In de online shop van Tod - die uit Chicago komt, in de Amerikaanse staat Illinois - kunnen klanten onder meer een gigantisch babypark kopen, een grote babystoel en een schommelpaard voor een volwassene. "Met elk product dat we maken, proberen we de onschuld van onze kindertijd in ons volwassen leven te brengen", vertelt hij. "Er is als volwassene zo veel aan de hand in je leven, dat je er vaak stress van krijgt. De enige stress voor een kind is de vraag wat de sint hem dit jaar zal brengen en of er wel genoeg confituur is om op zijn boterham te smeren."



Volgers

De man heeft intussen al flink wat volgers op sociale media. Zowel op Facebook als op Twitter weet hij duizenden mensen te interesseren met zijn 'aparte' levensstijl.