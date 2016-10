Maleisische buschauffeur rijdt drie jaar met gebroken arm

Redactie

15/10/16 - 18u52 Bron: ad.nl

De Maleisische buschauffeur Mohana Ramamorthy (29) rijdt al drie jaar lang rond met een gebroken arm. De man besloot het weinige geld dat hij verdient te besteden aan zijn gezin in plaats van de benodigde operatie. Maar er is een oplossing in zicht.

Mohana brak in 2013 zijn linkerarm bij een motorongeluk. In het ziekenhuis werd een metalen staaf in zijn arm gezet, maar dat verhielp de breuk helaas niet. "Mijn arm bleef scheef", vertelt de buschauffeur aan de Maleisische krant New Straits Times.



Het probleem kan alleen verholpen worden door een metalen plaat in de arm van Mohana te zetten. Kosten: 1900 ringgit, zo'n 400 euro. Een enorm bedrag voor de Maleisiër, die van zijn baas slechts 300 ringgit had gekregen voor de operatie. De buschauffeur besloot de pijn te verbijten en zijn zuurverdiende geld aan zijn vrouw en kind te besteden.



Ondraaglijk

De operatie begint echter steeds noodzakelijker te worden. Mohana: "Afgelopen vrijdag sloot ik de motorkap van de bus af met mijn linkerarm. Vanaf dat moment begon mijn arm op te zwellen en de pijn werd ondraaglijk. Ik ben naar een kliniek in de buurt gegaan om hem te laten nakijken."



In de kliniek kwam Mohana zijn redder in nood tegen. Hij vertelde zijn verhaal aan een man die er zo door geraakt werd, dat hij het op Facebook deelde. En met succes: diverse mensen hebben inmiddels hulp aangeboden, waaronder een Maleisische politicus. Die laatste gaf aan de operatie volledig te betalen, waardoor Mohana na drie jaar eindelijk uit zijn lijden wordt verlost.