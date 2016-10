Voorbijgangers redden vrouw op het nippertje uit zinkende auto

redactie

15/10/16 - 17u25

video Een 68-jarige vrouw is gistermiddag op het nippertje aan de dood ontsnapt dankzij heel alerte voorbijgangers. Terwijl de wagen langzaam maar zeker in een meer wegzonk, doken twee mannen het water in om haar net op tijd door een open raam naar buiten te trekken.