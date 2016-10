Eerste 'horrorclown' in Vlaanderen opgedoken

Door: redactie

14/10/16 - 22u51

Commotie in Lommel: aan bakkerij Bereket dook een zogenaamde 'horrorclown' op en ook in de Westwijk werd hij gesignaleerd. Daarmee lijkt de Amerikaanse hype nu ook naar ons land overgewaaid te zijn. Naar verluidt deed de opvallende figuur het om reclame te maken en had hij dus geen kwade bedoelingen. Maar dat maakte het schrikwekkende beeld er niet minder om natuurlijk.

De incidenten met horrorclowns zijn intussen nog amper bij te houden. Ze gaan verkleed de straat op en staren -al dan niet gewapend- de mensen aan. Soms vallen ze ook aan.



De politie van het Amerikaanse stadje Orem waarschuwde in een Facebookbericht al expliciet dat het niet legaal is om ze zomaar neer te schieten. "We begrijpen dat sommige mensen clowns sowieso griezelig vinden, maar ga niet zelf over tot actie over. Bel ons", klonk het.



In Australië werden al clowns gesignaleerd met machetes, knuppels en zelfs een kettingzaag. Dichter bij huis -in het Nederlandse Almere- achtervolgde zo'n individu kinderen met een mes in zijn handen.



En dat het ook echt fout kan lopen, bewijst een voorval in het Zweedse Varberg: een man met een clownsmasker en een gele jas stak een tiener in de schouder, hij raakte lichtgewond.