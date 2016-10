Spoeddienst in Oregon in quarantaine na reeks mysterieuze hallucinaties

Door: redactie

De dienst spoedgevallen van een ziekenhuis in Coos Bay in de Amerikaanse staat Oregon, werd woensdag in quarantaine gehouden, nadat een 78-jarige vrouw, haar verzorgster, twee agenten en een ziekenhuismedewerker allemaal hallucinaties kregen.

Nog 4 mensen met hallucinaties Vervolgens kregen de twee agenten die met de vrouw in contact kwamen ook hallucinaties en moesten zij eveneens opgenomen worden. Kort nadien vertoonden ook de 78-jarige vrouw en een ziekenhuismedewerker symptomen. Ook zij werden gehospitaliseerd.



De lokale dienst die instaat voor de opruiming van gevaarlijke stoffen onderzochten de spoeddienst en de woning van de 78-jarige vrouw en haar verzorgster. De spoeddienst werd tijdelijk omgevormd tot quarantainezone en het medisch materiaal en de voertuigen werden ontsmet.