Politieagenten lachen zich kreupel wanneer ze zien wie inbreker echt is

Door: redactie

14/10/16 - 20u27 Bron: The Telegraph

© thinkstock.

De politie van Sonoma County in Californië reageerde vorige vrijdag op een noodoproep van een achttienjarige jongen die vreemde geluiden in zijn woning hoorde. De jongeman, die alleen thuis was, belde de hulpdiensten nadat hij zich samen met zijn honden in een kamer had gebarricadeerd ter bescherming tegen de inbreker.

"We kwamen toe en hij was heel bang, dacht dat er een inbreker in huis was," vertelt Spencer Crum, woordvoerder van het lokale sheriffkantoor. "Verschillende agenten kwamen toe en gingen de woning binnen. Enkele andere bleven buiten om daar de omgeving uit te kammen."



Op dat ogenblik zagen de agenten het hoofd van een Deense dog door het dakraam verschijnen. In zijn paniek was de jongeman vergeten al zijn honden te tellen. De Deense dog hoorde toe aan het gezien en was op verkenning gegaan in een van de kamers op de bovenverdieping.

