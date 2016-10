Clown steekt 19-jarige neer in Zweden

Door: redactie

De trend heeft nu ook Zweden bereikt: horrorclowns die de mensen de stuipen op het lijf jagen. Een man met clownsmasker op stak in het westen van het land een jongeman neer. Dat meldt de politie.

De 19-jarige werd in de schouder gestoken toen hij donderdagavond in Varberg, in het westen van Zweden, een sigaretje wilde roken. Hij raakte daarbij lichtgewond. De dader, die een clownsmasker droeg, vluchtte weg.



Een patrouille van de politie - met hond - zocht een hele nacht lang naar de man in gele jas, maar hij was vrijdagmorgen nog niet opgedoken. Waarom hij de jongen aanviel, is ook nog onduidelijk. "Het was alleszins geen overval", zegt een woordvoerder van de politie.



De minister van Binnenlandse Zaken Anders Ygeman roept de Zweden op tot kalmte. Eerder deze week werd ook al een vrouw met de dood bedreigd door een zogezegde killerclown. "Binnenkort is het Halloween, een weekend waarin we het ons niet kunnen permitteren fouten te maken door misverstanden."