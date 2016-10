Gemeentewerkers houden dronken feestjes op kerkhof en organiseren wedstrijdjes 'schedelwerpen'

Door: redactie

Het kerkhof van Vorst © forest.irisnet.be.

Op recent opgedoken foto's is te zien hoe drie arbeiders van de Brusselse gemeente Vorst feestjes houden op het gemeentelijke kerkhof. Het drietal zou regelmatig feestjes en barbecues op het kerkhof hebben georganiseerd, waarbij alcohol rijkelijk vloeide en zelfs spelletjes 'schedelwerpen' werden gehouden.

De wanpraktijken werden naar buiten gebracht door een collega van de drie gemeentewerkers. De man was vaak te laat op zijn werk en had zich verschillende keren ziek gemeld, dus moest hij in juni voor het college van burgemeester en schepenen verschijnen. Daar vertelde hij wat er zich allemaal onder de collega's afspeelde.



De gemeentewerker vertelde hoe hij dagelijks pesterijen moest ondergaan. "Ik heb geprobeerd om me te integreren in de groep, maar ik wil er niets mee te maken hebben", aldus de getuige. "Dit kan niet door de beugel." Enkele oud-collega's bevestigen de mistoestanden: "Ze dronken een hele dag door op het kerkhof."



De drie gemeentewerkers gingen zelfs nog een stap verder en insinueerden dat ze wel een "momentje alleen met een lijk wilden doorbrengen", duidelijk refererend naar necrofilie.



De man kon zijn verhaal bewijzen met foto's van de bewuste feestjes op het kerkhof. Op de foto's, die tussen september 2014 en april 2016 werden genomen, is te zien hoe de arbeiders met een schedel in de hand een spelletje 'schedelwerpen' houden of suggestieve poses aannemen op een graf.



