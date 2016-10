Geheime kamer ontdekt in mysterieus Winchester House, bijna eeuw na dood eigenares

Koen Van De Sype

38 jaar bouwde Sarah Winchester - erfgename van de steenrijke familie, die haar fortuin maakte met de gelijknamige geweren - aan haar Victoriaanse landhuis in San Jose, Californië. Toen ze stierf in 1922 telde het huis 160 kamers, 10.000 ramen, 2.000 deuren, 47 haarden, 47 trappenhallen, 13 badkamers, 9 keukens, 3 liften en 2 kelders. Of dat dacht men toch, want renovatiewerkers hebben nu een geheime kamer ontdekt in het huis. En die was niet meer open geweest sinds 1906.

Sarah Winchester. © Wikipedia. Het verhaal van Sarah Winchester (1840-1922) is uitermate tragisch. Ze was getrouwd met William Winchester en kreeg in 1866 samen met hem een dochtertje Annie Pardee. Maar het meisje stierf een maand na haar geboorte en enkele jaren later overleed ook William, aan de longziekte tuberculose.



Waarzegster

Na hun dood werd Sarah er door een waarzegster van overtuigd dat er een vloek rustte op de familie Winchester. Haar man en kind zouden zijn gedood door de geesten van mensen die aan hun einde waren gekomen door Winchestergeweren. En zij zou hetzelfde lot ondergaan, tenzij ze een huis voor die zielen zou beginnen te bouwen en daar nooit mee ophield. Want op het moment dat de bouw zou stoppen, zou ze sterven. En zo gebeurde het dat je - vanaf 1884 - 38 jaar lang 24 uur per dag de geluiden kon horen van de werkmannen. Zodat Sarah in leven kon blijven. Lees ook Céline Dion krijgt dagelijks bezoek van overleden echtgenoot

Een zicht van bovenuit op het landhuis.