Politica geeft baby de borst terwijl ze spreekt in parlement

Door: redactie

13/10/16 - 11u47

IJsland Een IJslandse politica heeft haar baby de borst gegeven terwijl ze een tussenkomst hield op het spreekgestoelte in het parlement. Partijgenoten hadden Unnur Bra Konradsdottir voorgesteld om tijdens haar tussenkomst even op het anderhalve maand oude meisje te passen. Maar dat was niet naar de zin van de hongerige zuigeling.

Dus nam het parlementslid van de Onafhankelijkheidspartij de baby mee naar het spreekgestoelte en voedde haar daar verder. "Als ik dat niet gedaan had, was ze wakker geworden. Nu is ze rustig gebleven. Dit moet nu eenmaal gebeuren. Er is toch niets natuurlijkers dan je baby de borst geven?", verklaarde ze achteraf. De bijdrage van Konradsdottir paste in het debat over de IJslandse migratiewetgeving en was te zien op de nationale televisie.