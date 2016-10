DeAnna overtuigt haar man om er een tweede vrouw bij te nemen: "Onze kinderen hebben nu twee mama's"

Sven Van Malderen

12/10/16 - 21u30 Bron: Barcroft/Daily Mail

Het geheim van een bloeiende relatie volgens DeAnna Rivas? Polyamorie, oftewel de kunst om in alle eerlijkheid met meerdere personen tegelijk een liefdesaffaire te ontwikkelen. De 27-jarige vrouw uit Florida kan zich nu geen leven meer voorstellen zonder haar echtgenoot Manny én haar vriendin Melissa James in de buurt. En die ijzersterke band wil ze nu zelfs bekrachtigen met een 'triohuwelijk'.

Dat er iets ontbrak in hun relatie, kreeg Manny op een dag te horen. En dat enkel een vrouw die leemte zou kunnen opvullen. De man wist eerst niet goed wat denken, maar besloot het experiment toch een kans te geven.



"Ik voelde me in die periode ellendig. Toen ik mijn plannen uit de doeken deed, noemde hij het in eerste instantie verraad", vertelt DeAnna. "Alsof hij alleen niet volstond om me gelukkig te maken. Vier jaar heb ik er over gedaan om hem te overtuigen, maar nu kan hij Melissa ook niet meer missen. En de kinderen vinden het fantastisch dat ze twee mama's hebben, we kunnen echt niet gelukkiger zijn." © Barcroft.

DeAnna en Manny leerden elkaar tien jaar geleden kennen. Een jaar nadat dochter Vaneza (7) in hun leven gekomen was, gaven ze elkaar het ja-woord. Daarna volgde ook nog Gabriel, een zoon die nu vier jaar oud is.



"Nadat ik bevallen was van Vaneza sukkelde ik almaar dieper in een depressie", legt de winkelbediende uit. "Ik kon tegen niemand vertellen hoe ik me voelde als kersverse moeder. Toen ik Manny op de hoogte bracht van het probleem begreep hij me wel, maar hij wist niet hoe hij de situatie moest oplossen. In mijn ogen kon enkel een vrouw hulp bieden, zij zou snappen wat ik bedoelde. We dachten eerst aan iemand die ook mama was. Maar het klikte zo goed tussen Melissa en onze kinderen dat ze meteen ook haar moederrol vervulde." © Barcroft.

"Voor mij hoefde die extra persoon niet, maar DeAnna bleef aandringen", doet Manny zijn verhaal. "Er gingen heel wat scenario's met een slechte afloop door mijn hoofd, maar DeAnna werd er niet gelukkiger op. Het was echt onze laatste kans."



Het koppel experimenteerde eerst met een andere vrouw, zij bracht hen uiteindelijk in contact met Melissa. Haar lieve snoetje en sprankelende persoonlijkheid zorgden snel voor vlinders in de buik. "Ik vond haar razend knap met dat blond haar en ze ziet er ook zo jeugdig uit. Ze blies me compleet van mijn sokken", vertelt DeAnna. © Barcroft.

Melissa is nu zelfs diegene die zich het meest met de kinderen bezighoudt. "We wilden zo snel mogelijk open kaart tegenover hen spelen, op die manier konden ze er al aan wennen. Ik ben niet jaloers op het feit dat Melissa zo veel tijd met mijn kinderen doorbrengt. Integendeel: Vaneza en Gabriel krijgen nu net meer liefde omdat ze twee mama's hebben."



Ook Melissa kan zich perfect in de regeling vinden. "Ik had vroeger niet meteen zo'n liefdesdriehoek in gedachten, maar ik zie DeAnna en Manny graag. En ik ben verzot op de kinderen. Mijn gevoelens voor hen zijn echt." © Barcroft.

De ouders beseffen maar al te goed dat hun aparte leefsituatie voor problemen kan zorgen op school. "Ik maak me daar zorgen over, Vaneza is zelfs al gepest geweest", aldus Manny. "Hopelijk zullen we hen mentaal sterk genoeg kunnen maken, zodat ze zich daartegen kunnen weren. We zijn misschien een buitenbeentje, maar we zijn gelukkig als gezin."



Een persoon extra biedt uiteraard wel heel wat perspectieven in de slaapkamer. "Er zijn tal van voordelen, het is één groot avontuur. We delen de slaapkamer, slapen doen we als een trio. En als er toch een koppeltje gevormd wordt, kan de andere persoon zich met de kinderen bezighouden." © Barcroft.