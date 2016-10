Vrouw die vriendin jarenlang misleidde met neppenis voorlopig vrij

Door: redactie

In Engeland heeft een bizarre sekszaak vandaag opnieuw een vervolg gekregen. Gayle Newland was in november vorig jaar nog veroordeeld tot acht jaar cel, omdat ze jarenlang haar vriendin had bedrogen. Newland had zich voorgedaan als man en bond dan stiekem een neppenis voor om seks te hebben met de vrouw. Vandaag vernietigde de rechtbank in Londen haar straf en stelde dat de zaak opnieuw moet.

© thinkstock. Britse media melden hoe de 26-jarige Newland haar hoger beroep via een videoverbinding vanuit de gevangenis volgde. Ze huilde toen ze de uitkomst van het beroep vernam en werd daarna op borgtocht vrijgelaten.



Het betekent een nieuwe episode in een toch al bizar verhaal dat in 2011 startte. Newland had in die tijd een nepaccount op Facebook. Ze deed zich voor als een man met de naam Kye Fortune en maakte contact met haar slachtoffer. In de telefoongesprekken met de vrouw zette Newland een mannenstem op.



Dat duurde twee jaar. 'Kye' zei nog niet aan een ontmoeting toe te zijn, omdat ze herstelde van kanker.



Neppenis

In 2013 ontmoetten de twee elkaar dan toch. Daarna hadden ze tot tien keer seks. Het stel zag elkaar alleen als Newlands vriendin geblinddoekt was. Newland zei zich te schamen voor haar lichaam en littekens overgehouden aan haar ziekte en de bijbehorende behandelingen.



Tijdens de seks zou Newland zich hebben vermomd door haar bovenlijf in te wikkelen met verband en een muts te dragen. Ook droeg ze een neppenis. Haar vriendin was ervan overtuigd de liefde te bedrijven met een man maar deed toch een keer haar blinddoek af. De schok was groot toen ze ontdekte dat Kye Fortune eigenlijk een vrouw was. Lees ook Vrouw die zich met neppenis voordeed als man vecht celstraf aan

